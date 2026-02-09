Размер шрифта
Общество

Вымогатели из ХМАО облили женщине руки кипятком ради 30 тысяч рублей

В Лангепасе трое вымогателей избили мужчину и облили женщину кипятком
Karl-Josef Hildenbrand/Global Look Press

Троих жителей Лангепаса арестовали по обвинению в вымогательстве денежных средств у местных жителей, сообщает объединенная пресс-служба судов Югры.

По версии следствия, в декабре 2025 года они, заранее сговорившись, организовали два нападения на горожан.

Сначала бандиты под выдуманным предлогом потребовали 30 тыс. рублей у женщины, а когда она отказала, облили ей руки кипятком. В том же месяце злоумышленники предъвили аналогичное требование местному жителю, но денег у мужчины не нашлось, и его просто избили.

Дело завели по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия). За это сообщникам грозит до семи лет лишения свободы. Лангепасский городской суд заключил обвиняемых под стражу до 6 апреля.

Ранее трое мужчин представились полицейскими и ограбили москвича под видом обыска.
 
