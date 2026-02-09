«Цифровая ловушка»: россиян предупредили о созданных СБУ поддельных VPN

Российских пользователей начали активно заманивать в «цифровые ловушки» со помощью поддельных VPN, которые создают сотрудники службы безопасности Украины (СБУ). Скачивая такие программы, пользователи своими руками сливают данные в руки мошенников. Об этом в беседе с 360.ru предупредил украинский политтехнолог Михаил Шпир.

«Среднестатистический пользователь пишет в поисковой системе «VPN бесплатно» или «быстрый VPN, который работает». Соответственно, он попадает на какой-то сервис, которого он не знает, у которого нет какого-то кредита доверия. СБУ воспользовалась этой лазейкой и насоздавала вот таких бесплатных VPN-сервисов», — пояснил специалист.

По его словам, после скачивания такого приложения человек направляет свой трафик преступникам, открывая и переписку, и прочие данные, включая пароли.

Волну такого мошенничества Шпир связал, в том числе, с активной блокировкой проверенных сервисов – именно это вынуждает россиян искать другие инструменты, скачивая все подряд программы, констатировал он. По мнению специалиста, для борьбы с таким мошенничеством мог бы помочь отказ от закрытия доступа к добросовестным VPN, которые не вмешиваются в трафик пользователей.

Ориентироваться эксперт призвал на опыт Белоруссии, где нет таких массовых запретов, а система действует более гибко. Также он посоветовал россиянам перед скачиванием VPN проверить, когда его загрузили в магазин приложений. Если это было сделано недавно, то стоит насторожиться, заключил Шпир.

До этого адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин предупредил, что использование VPN и других сервисов, подменяющих реальное местоположение устройства, может привести к блокировке банковских переводов. Адвокат отметил, что пользователи нередко забывают отключать подобные сервисы при входе в банковское приложение. В результате система безопасности банка может расценить операцию как потенциально мошенническую и предположить, что перевод осуществляется не самим клиентом, а третьим лицом.

Ранее россиянам назвали главные опасности бесплатных VPN.