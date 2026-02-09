Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

«Одиночество и изоляция»: стало известно, кому противопоказана удаленка

Психолог Сулим: у некоторых людей удаленка может нарушить психику
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Удаленный формат работы выглядит очень удобным, однако в некоторых случаях он противопоказан в силу того, что повышает риски нарушения психики и получения травм. Об этом в беседе с RT предупредила психолог, преподаватель психологии, кандидат психологических наук Софья Сулим.

«Чтобы у человека были когнитивные нарушения при дистанционной работе, нужно, чтобы это был определённый тип личности. Также это может быть тот, у кого изначально нарушена социальная адаптация: у него могут быть какие-то личностные нарушения в результате определённой травмы, детской депривации», — объяснила специалист.

Нарушений не будет, если даже на удаленке человеку удастся не нарушать социальную адаптацию, регулярно выходить из дома, иметь круг интересов, друзей. Однако если изначально есть признаки социальной дезадаптации, то уход на дистанционный режим работы приведет к социальной изоляции, одиночеству, пояснила психолог. В итоге картина мира у таких людей резко сужается, появляются чувства беспомощности, страха и тревоги, а далее за ними следуют изменения поведенческих стратегий.

Перед переходом на удаленку Сулим посоветовала оценить свой тип психики и возможные последствия. Так, если человек знает, что, несмотря на дистант, сохранит социальные связи, общение с другими людьми, то это нормально, но при признаках социальной дезадаптации соглашаться на такой формат крайне вредно, заключила психолог.

Ранее в Госдуме не одобрили идею заменить больничный россиян на удаленку.
 
Теперь вы знаете
Как развить харизму, прокачать личное обаяние и притягивать людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!