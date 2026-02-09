«Одиночество и изоляция»: стало известно, кому противопоказана удаленка

Удаленный формат работы выглядит очень удобным, однако в некоторых случаях он противопоказан в силу того, что повышает риски нарушения психики и получения травм. Об этом в беседе с RT предупредила психолог, преподаватель психологии, кандидат психологических наук Софья Сулим.

«Чтобы у человека были когнитивные нарушения при дистанционной работе, нужно, чтобы это был определённый тип личности. Также это может быть тот, у кого изначально нарушена социальная адаптация: у него могут быть какие-то личностные нарушения в результате определённой травмы, детской депривации», — объяснила специалист.

Нарушений не будет, если даже на удаленке человеку удастся не нарушать социальную адаптацию, регулярно выходить из дома, иметь круг интересов, друзей. Однако если изначально есть признаки социальной дезадаптации, то уход на дистанционный режим работы приведет к социальной изоляции, одиночеству, пояснила психолог. В итоге картина мира у таких людей резко сужается, появляются чувства беспомощности, страха и тревоги, а далее за ними следуют изменения поведенческих стратегий.

Перед переходом на удаленку Сулим посоветовала оценить свой тип психики и возможные последствия. Так, если человек знает, что, несмотря на дистант, сохранит социальные связи, общение с другими людьми, то это нормально, но при признаках социальной дезадаптации соглашаться на такой формат крайне вредно, заключила психолог.

