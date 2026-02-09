Размер шрифта
Психолог назвала главную ошибку в воспитании детей

Психолог Метелина: в семье важно не нарушить баланс ролей
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Нарушение баланса ролей в семье является одной из самых главных ошибок в воспитании детей, поскольку в этом случае страдают эмоциональные границы, исчезает чувство опоры и появляются внутренние конфликты. Об этом Pravda.Ru рассказала психолог, эксперт в области отношений мужчин и женщин Алиса Метелина.

«Когда взрослый человек путает роли и начинает выстраивать с ребенком дружеские отношения, он фактически перекладывает на него часть своей эмоциональной нагрузки. У детей нет психологических инструментов, чтобы справиться с такими переживаниями», — объяснила психолог.

По ее словам, ребенку сложно справиться с опытом взрослых, поэтому он сталкивается с тревогой, неуверенностью и растерянностью. В итоге у него теряется ощущение безопасности, потому что не может опереться на родителя как на сильную, устойчивую фигуру. Эксперт подчеркнула, что такое поведение разрушает авторитет родителя и меняет динамику взаимодействия в семье.

Эксперт Центра развития «НОВАЯ ЭРА», сотрудник лаборатории «Восприятие» факультета психологии МГУ Софья Клумова до этого говорила, что родителям подростков следует понимать, что переходный возраст — это время формирования личностной идентичности, в этот период учебная деятельность отходит на второй план и уступает место межличностному общению с ровесниками. Она подчеркнула, что в кризисные периоды развитие не может происходить плавно. Дети в этот момент нуждаются как в автономии, так и в опоре на взрослого. В связи с этим они могут остро реагировать на давление, обесценивание чувств и попытки родителей действовать авторитетно.

Ранее родителям назвали неочевидные признаки того, что ваш ребенок — буллер.
 
