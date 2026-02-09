Врач ответил, можно ли заразиться микозом через примерку шапки

Заразиться микозом после кратковременной примерки пораженного головного убора практически невозможно. Об этом «Москве 24» заявил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, комментируя сообщения о том, что москвичка заразилась микозом после примерки шапки, заказанной на одном из маркетплейсов.

По словам эксперта, заболевание возникает в случае, если грибковые споры попадают на кожу или слизистые оболочки. Заразиться им, например, можно в случае, если кожа у примеряющего шапку повреждена. Однако даже в этом случае головной убор должен быть загрязненным активным грибком, подчеркнул эксперт.

«Основной риск заражения грибковой инфекцией возникает во время примерки обуви. Стопы и пальцы ног создают теплую и влажную среду, являющуюся идеальной для размножения этой инфекции», – отметил Кондрахин.

Чтобы избежать этого, он посоветовал соблюдать правила гигиены и быть осторожнее. Для примерки обуви лучше использовать одноразовые защитные вставки для ног. Одежду следует надевать поверх другой одежды, головные – через специальные одноразовые шапочки.

Топ-стилист Евгения Дубчак до этого говорила, что зимой вместо тугих шапок из синтетики лучше носить объемные варианты, платки, шарфы или капюшоны из натуральных тканей, чтобы не испортить состояние волос. По ее словам, в этом случае головной убор будет защищать волосы от мороза, а также не будет сдавливать голову, ухудшать питание фолликулов.

Ранее врач предупредила о скрытой опасности прогулок без шапки в мороз.