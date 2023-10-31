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Россияне ответили, что им нужно для продуктивной работы в офисе

Россиянам для продуктивной работы в офисе нужна хорошая мебель и тишина

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Илья Питалев/РИА Новости

Для качественной работы офисным сотрудникам нужна удобная мебель, тишина и хорошая освещенность. Это показал опрос SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В топ-3 самых важных характеристик офиса, способных повысить продуктивность работы персонала, входят качественная мебель, низкий уровень шума и комфортная освещенность — их указали 54, 53 и 51% офисных работников соответственно.

Вид за окном многими работодателями принимается как данность, однако он имеет влияние на каждого пятого опрошенного. Судя по комментариям, даже в промзоне работается лучше, когда она чистая и опрятная. Для 18% респондентов важен дизайн помещения, цветовые решения в интерьере. Каждый девятый офисный сотрудник утверждает, что работает лучше, когда его окружают живые растения. 5% россиян важны элементы декора офиса, создающие стиль и уют. Среди других менее популярных характеристик, влияющих на продуктивность работы, офисные сотрудники упоминали отсутствие посторонних запахов, регулярное проветривание помещений, простор, комфортный температурный режим.

Лишь 15% опрошенных отказываются признавать влияние характеристик офиса на продуктивность персонала, они утверждают, что могут работать где угодно.

Интересно, что мужчинам лучше работается в офисе с удобной мебелью. Женщины же более чувствительны к уровню шума в помещении.

Ранее была обнаружена связь между удаленной работой и ожирением.

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