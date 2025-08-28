На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач перечислила самые вредные способы приготовления еды

Врач Корхова: жарка — самый вредный способ готовки, она разрушает витамины
Lucigerma/Shutterstock/FOTODOM

Способ приготовления пищи прямо влияет на сохранение в ней питательных веществ и то, как такая еда влияет на общее здоровье. О самых полезных и вредных способах готовки «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт, нутрициолог «СМ-Клиника» Ольга Корхова.

По ее словам, одним из самых здоровых считается метод приготовления на пару. Готовя продукты таким образом, удается минимизировать потерю витаминов и минералов, так как они не контактируют с водой.

«Это позволяет сохранить яркий цвет, текстуру и питательные свойства овощей и других продуктов. Приготовление на пару особенно эффективно для сохранения водорастворимых витаминов, таких как витамин С и витамины группы В», — рассказала Корхова.

Тушение также является полезным методом, который позволяет сохранять питательные вещества. Продукты в данном случае готовятся медленно в собственном соку или с минимальным количеством жидкости, что помогает сохранить витамины и минералы. Тушение способствует лучшему усвоению питательных веществ, так как температура приготовления ниже, чем при жарке.

«Если говорить о варке, то этот метод может привести к значительным потерям водорастворимых витаминов, так как они переходят в воду. Чтобы минимизировать потери, рекомендуется использовать небольшое количество воды и сократить время варки. Однако, если отвар используется для приготовления супов или соусов, это может помочь сохранить часть питательных веществ», — продолжила нутрициолог.

Самым вредным способом приготовления врач назвала жарку, которая часто приводит к разрушению витаминов и образованию вредных соединений, таких как акриламид, особенно при жарке углеводсодержащих продуктов. Высокие температуры могут также снижать усвоение белков, что делает этот способ менее предпочтительным для здоровья.

«Для поддержания здоровья рекомендуется отдавать предпочтение приготовлению на пару и тушению, а также ограничивать использование жарки. Разнообразие методов приготовления поможет сохранить максимальное количество витаминов и обеспечить сбалансированный рацион», — резюмировала специалист.

