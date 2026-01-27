Размер шрифта
Стало известно, где москвичи отдохнут на февральские праздники

«Островок»: москвичи выбирают Иркутск для отдыха на февральские праздники
Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

В числе самых востребованных направлений на февральские праздники среди жителей Москвы оказались Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Иркутск. Это показало исследование онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», которое есть в распоряжении «Москвы 24».

Аналитики установили, что спрос на поездки в период с 20-го по 23-е февраля вырос на 68% в сравнении с прошлым годом. В топ-10 популярных направлений также вошли Эсто-Садок, Сочи, Ярославль, Красная Поляна, Архыз и Казань. Среди зарубежных направлений москвичи выбирают Белоруссию, ОАЭ и Турцию.

По данным исследования, половина поездок приходится на отдых вдвоем и без детей.

«Каждое четвертое бронирование приходится на семейных туристов с одним ребенком или несколькими (25%), около 16% — на соло-туристов, а 9% — на компании взрослых от трех человек», — отметили аналитики.

Исследование сервиса Отелло, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что в 2025 году наиболее популярными направлениями для путешествий традиционно стали Москва и Санкт-Петербург, на них пришлось 16% и 11% от всех бронирований в течение года соответственно. Популярность этих городов обусловлена не только туристической привлекательностью, но и тем, что их часто посещают транзитом.

Ранее российские туристы сообщили о заболевших детях в отеле Таиланда.
 
