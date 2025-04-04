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Россиянам объяснили, зачем и как часто нужно перезагружать смартфон

Эксперт Максимова: полезно перезагружать смартфон хотя бы раз в неделю
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Мария Девахина/РИА Новости

Перезагрузка смартфона — процесс, при котором телефон сначала полностью отключается, а затем снова включается. Эта простая процедура помогает поддерживать стабильную работу устройства, предотвращая зависания и улучшая его производительность, рассказала «Газете.Ru» д.т.н., заведующая кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова.

«Одна из причин, по которой стоит регулярно перезагружать смартфон, заключается в освобождении оперативной памяти (RAM). Смартфоны сегодня оборудованы большими объемами оперативной памяти, но со временем она заполняется запущенными приложениями и фоновыми процессами, которые не всегда закрываются корректно. Это может привести к замедлению работы телефона и увеличению времени отклика. Перезагрузка освобождает оперативную память, позволяя устройству работать быстрее и эффективнее», — объяснила она.

Во время работы смартфона могут появляться небольшие ошибки и сбои в программном обеспечении, которые зачастую остаются незамеченными. Накопление таких ошибок может привести к нестабильной работе устройства. Перезагрузка помогает обновить системные ресурсы и устранить временные неполадки. Кроме того, она способствует улучшению энергоэффективности, так как фоновые процессы и приложения со временем начинают потреблять больше энергии, что приводит к более быстрому разряду батареи.

«Рекомендуется перезагружать смартфон хотя бы раз в неделю. Это помогает поддерживать устройство в оптимальном состоянии и предотвращает накопление временных ошибок и сбоев. Если телефон активно используется для игр или работы с ресурсоемкими приложениями, перезагрузку можно проводить каждые 2-3 дня.

Однако стоит помнить, что перезагрузка не заменяет регулярных обновлений программного обеспечения, удаления ненужных приложений и очистки кэша. Все эти меры в комплексе помогают поддерживать эффективное и стабильное функционирование устройства», — подытожила эксперт.

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