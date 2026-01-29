Гриб, вызывающий одну и ту же галлюцинацию у людей, заинтересовал ученых

Ученые выясняют, почему при поедании китайского гриба все видят одну и ту же галлюцинацию, пишет «Би-би-си».

Каждый год врачи одной из больниц китайской провинции Юньнань фиксируют всплеск обращений пациентов с редкими зрительными галлюцинациями. Люди сообщают, что видят крошечных человекоподобных существ, которые будто бы перемещаются по комнатам, ползают по стенам и мебели.

Как выяснили специалисты, причиной подобных состояний становится употребление гриба Lanmaoa asiatica, широко распространенного в регионе. Этот вид образует симбиоз с соснами и считается популярным съедобным грибом, ценимым за выраженный вкус. В период грибного сезона, с июня по август, он активно продается на рынках и используется в домашней кухне и ресторанах.

При этом медики подчеркивают, что недостаточная термическая обработка гриба может вызывать продолжительные галлюцинации. В отдельных случаях состояние пациентов требует госпитализации на несколько дней.

Феномен «лилипутских галлюцинаций» — восприятия миниатюрных людей или фантастических существ — был описан в научной литературе еще в XX веке. Однако только в 2015 году Lanmaoa asiatica был официально идентифицирован как отдельный вид, а его психоактивные свойства долгое время оставались неизученными.

Американский исследователь Колин Домнауэр в 2023 году подтвердил идентичность гриба с помощью генетического анализа образцов, собранных в Юньнани. В рамках лабораторных экспериментов экстракты гриба также вызывали выраженные изменения поведения у животных.

По словам ученых, вещество, ответственное за галлюцинации, не относится к известным психоделикам, включая псилоцибин, и может представлять собой ранее неизвестное соединение. Его воздействие длится от 12 до 24 часов и сопровождается побочными эффектами, такими как дезориентация и головокружение.

Исследователи считают, что дальнейшее изучение Lanmaoa asiatica может помочь лучше понять природу редких галлюцинаторных расстройств и механизмы работы человеческого сознания, а также открыть новые перспективы в нейронауке и фармакологии.

Ранее в Японии пенсионер съел ядовитые грибы, которые ИИ назвал безопасными.