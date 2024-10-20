Родителей российских школьников предупредили о новом способе обмана

Мошенники стали предлагать родителям школьников якобы занятия с репетиторами по низкой цене, и чтобы «забронировать» место, они просят полную предоплату, после чего пропадают. Об этом рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

«Аферисты предлагают родителям школьников якобы занятия с репетиторами, уникальные обучающие курсы, кружки или секции по низкой цене. Для «бронирования» места злоумышленники просят полную предоплату, после чего исчезают», — заявил парламентарий.

Собеседник агентства уточнил, что злоумышленники, как правило, действуют по сценарию — собирают данные о школьниках через объявления в интернете, социальные сети и другие источники, где родители активно обсуждают образование своих детей.

Как отмечает Немкин, после того, как потенциальная жертва находится, мошенники начинают предлагать свои услуги — репетиторство по низким ценам, уникальные обучающие курсы или другие услуги. Депутат уточняет, что использоваться могут и психологические приемы.

По словам парламентария, на следующем этапе мошенники начинают настаивать на предоплате, мотивируя свои действия необходимостью «брони места», «материальных затрат» или «оплаты за аренду помещения».

После получения денег мошенники отключают телефоны, блокируют в мессенджерах, а также удаляют страницы в соцсетях. Также они могут обещать перенести занятия, а затем снова исчезают, не предоставляя ни услуг, ни денег, заключил Немкин.

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