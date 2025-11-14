Мужчина не выжил после операции по пересадке волос в Турции

Metro: британец не выжил после пересадки волос в Турции

Мужчина из Англии не выжил после операции по пересадке волос в Турции, пишет Metro.

По сообщениям СМИ, мужчина остановился в отеле в районе Шишли, неподалеку от клиники, где ему сделали пересадку волос. На следующий день он прошел стоматологическое лечение, после чего потерял сознание в номере.

Пострадавшего доставили в учебно-исследовательскую больницу Сейрантепе Хамидие Этфаль, однако врачи не смогли ему помочь, несмотря на все усилия. Отмечается, что 38-летний пациент проходил процедуру в частной клинике CINIK в стамбульском районе Бешикташ.

Сообщается, что мужчине стало плохо после операции. Однако представители клиники заявили, что ухудшение состояния произошло неожиданно еще во время подготовительного этапа, до начала самой трансплантации волос. Тело мужчины было передано семье и отправлено на родину.

