Стало известно, сколько россиян не пользуются искусственным интеллектом

Больше половины россиян признались, что не пользуются искусственным интеллектом (ИИ). Это следует из опроса kp.ru.

Согласно итогам исследования, 62% респондентов не пользуются искусственным интеллектом, потому что не умеют работать с этими технологиями или просто не доверяют им.

Другие 18% россиян поделились, что начали использовать ИИ из интереса и ради развлечения. При этом одни из опрошенных с помощью технологий читают книги и слушают музыку, а другим нейросеть помогает творить, например, создавать музыку или рисовать открытки.

Еще 16% респондентов используют ИИ для работы. Большинство этих участников опроса отметили, что удобно, когда технологии самостоятельно обрабатывают большой объем информации, составляют тексты и готовят презентации.

Помимо этого, 7% россиян рассказали, что пользуются технологиями умного дома. ИИ помогает опрошенным убираться, находит нужные рецепты, а также включает свет и закрывает шторы.

4% респондентов также отметили, что нейросеть упростила жизнь ученикам. ИИ объясняет школьникам материал и помогает с написанием докладов и сочинений.

Оставшиеся 1% проголосовали за вариант «другое». Эти россияне отметили, что ИИ помогает им других задачах.

Ранее россиянам рассказали о последствиях романов с искусственным интеллектом.