Общество

Россиянам рассказали о пользе хлеба с салом зимой

Эксперт Парахина: в холодное время года сало хорошо насыщает
Hanna Kipel/Shutterstock/FOTODOM

Зимой употребление хлеба с салом особенно полезно для здоровья.Об этом aif.ru рассказала директор Санкт-Петербургского филиала НИИ хлебопекарной промышленности Ольга Парахина.

По словам специалиста, ржаной хлеб снижает выброс инсулина и надолго дает чувство сытости, благодаря чему вес быстро приходит в норму.

Эксперт также отметила, что сало в холодное время года хорошо насыщает и дает большое количество необходимой энергии. Кроме того, за счет своих питательных свойств, а также витаминов и минералов в составе продукт снижает тягу к сладостям.

«Если регулярно включать в рацион небольшое количество сала, потребность в сладком и простых углеводах естественным образом уменьшится, а это благоприятно повлияет на уровень глюкозы в организме», — добавила Парахина.

Однако специалист напомнила, что в день взрослому человеку рекомендуется есть не больше 15–20 граммов сала, а людям с высокой ежедневной физической активностью можно увеличить норму до 40–50 граммов.

При этом от употребления сала следует отказаться пациентам с желудочно-кишечными заболеваниями, такими как хронический гастрит, повышенная кислотность, обострение язвенной болезни и другими.

Ранее врач объяснила, почему зимой появляется «шоколадная зависимость».
 
