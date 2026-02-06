Криминалист рассказал, где может находиться пропавший автомобиль Усольцевых

Автомобиль Skoda Kodiaq, на котором пропавшая в сентябре 2025 года семья Усольцевых приехала к месту своего похода на Кутурчинском Белогорье, пропал спустя четыре месяца. Есть несколько вариантов, где сейчас может находиться машина. Об этом aif.ru рассказал криминалист Михаил Игнатов.

«Здесь может быть несколько вариантов. Скорее всего, его забрали хозяева. Это корпоративный автомобиль, поэтому компания, которой он принадлежит, могла его забрать с разрешения полиции или СК, тех органов, которые его опечатывали», — отметил специалист.

По его словам, до окончания поисков Усольцевых на машину могут быть наложены какие-либо ограничения, в том числе и на продажу. Однако компания, которая является владельцем автомобиля, имеет право продолжать им пользоваться.

Криминалист добавил, что также машину могли увезти на штрафстоянку по постановлению следователя.

Еще одной версией исчезновения автомобиля эксперт назвал угон. При этом злоумышленники могли разобрать транспорт на запчасти.

Напомним, 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя супруга Ирина и их пятилетняя дочь приехали приехали на турбазу «Геосфера» в поселке Кутурчин 27 сентября 2025 года. На следующий день семья ушла в поход к скальному массиву Буратино, после чего пропала. В связи с исчезновением Усольцевых было возбуждено уголовное дело.

Специалисты и волонтеры организовали масштабные поиски, активная фаза которых завершилась 12 октября. Поисковые работы были самыми масштабными в регионе, однако семью так и не нашли.

Ранее сын Усольцевой рассказал о странном звонке после исчезновения семьи.