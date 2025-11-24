На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сотрудник стоматологической клиники тайно фотографировал груди пациенток и попал под суд

Вуайерист из сингапурской клиники фотографировал груди пациенток вместо их зубов
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Сотрудник Национального стоматологического центра в Сингапуре фотографировал груди пациенток вместо зубов. Об этом сообщает CNA.

Элджин Н. работал в медицинском центре фотографом и в его обязанности входила фотосъемка челюстей пациентов, которым предстояла операция. Фотограф говорил девушкам, что снимки запросил врач, однако сам собирал каталог из понравившихся пациенток для «личного сексуального удовлетворения».

За три года он сделал более 600 фото, тайно снимая их декольте и сопоставляя фотографии лиц жертв в возрасте от 13 до 38 лет со сделанными им снимками. Как минимум дважды Элджин отправлял некоторые из этих изображений своему другу в Telegram.

Одна из 25 пострадавших, 18-летняя девушка, подала на фотографа жалобу в апреле 2024 года после того, как мужчина несколько раз позвал ее на фотосессию, хотя врач не давал такого распоряжения.

В итоге Элджин уволился и игнорировал предписания явиться на допрос. Прокурор запросил для подсудимого минимум два года и пять месяцев тюрьмы, отметив, что он злоупотреблял положением ради «личных извращенных целей». За такие преступления в Сингапуре предусмотрено лишение свободы на срок до 5 лет и крупный штраф. Судья отложил вынесение приговора до декабря.

Ранее учитель просверлил отверстие в раздевалке для девочек и снимал их на камеру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами