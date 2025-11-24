Сотрудник стоматологической клиники тайно фотографировал груди пациенток и попал под суд

Сотрудник Национального стоматологического центра в Сингапуре фотографировал груди пациенток вместо зубов. Об этом сообщает CNA.

Элджин Н. работал в медицинском центре фотографом и в его обязанности входила фотосъемка челюстей пациентов, которым предстояла операция. Фотограф говорил девушкам, что снимки запросил врач, однако сам собирал каталог из понравившихся пациенток для «личного сексуального удовлетворения».

За три года он сделал более 600 фото, тайно снимая их декольте и сопоставляя фотографии лиц жертв в возрасте от 13 до 38 лет со сделанными им снимками. Как минимум дважды Элджин отправлял некоторые из этих изображений своему другу в Telegram.

Одна из 25 пострадавших, 18-летняя девушка, подала на фотографа жалобу в апреле 2024 года после того, как мужчина несколько раз позвал ее на фотосессию, хотя врач не давал такого распоряжения.

В итоге Элджин уволился и игнорировал предписания явиться на допрос. Прокурор запросил для подсудимого минимум два года и пять месяцев тюрьмы, отметив, что он злоупотреблял положением ради «личных извращенных целей». За такие преступления в Сингапуре предусмотрено лишение свободы на срок до 5 лет и крупный штраф. Судья отложил вынесение приговора до декабря.

Ранее учитель просверлил отверстие в раздевалке для девочек и снимал их на камеру.