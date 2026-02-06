Размер шрифта
Стало известно, сколько россиян будут смотреть Олимпиаду-2026

KP.RU: 83% россиян не планируют смотреть зимнюю Олимпиаду-2026
Petter Arvidson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Большинство россиян не планируют смотреть зимнюю Олимпиаду-2026. Многие потеряли интерес к соревнованиям из-за того, что российские спортсмены будут выступать под нейтральным флагом. Это следует из опроса kp.ru.

Согласно итогам исследования, 83% респондентов не хотят смотреть Олимпиаду. При этом некоторые из опрошенных заявили, что не считают нужным болеть за российских участников, поскольку те согласились выступать без флага.

Другие 15% респондентов поделились, что будут смотреть Олимпиаду в этом году. Эти опрошенные признались, что очень любят спорт и будут поддерживать атлетов из России, которые нашли в себе силы поехать в Италию и принять участие в соревнованиях даже при таких непростых обстоятельствах.

Оставшиеся 2% проголосовали за вариант «другое». Россияне объяснили, что смотреть состязания не планируют, но за новостями спорта будут следить.

В 2026 году Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Церемония открытия состоится 6 числа в 22:00 по московскому времени.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023-го организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В результате во Францию приехали 15 российских атлетов, которым было запрещено использовать символику РФ, в том числе флаг и гимн. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри заявила, что организация оставит прежним подход к участию российских спортсменов в Олимпиаде.

Ранее канадский фигурист попросил россиян болеть за него на Олимпиаде.
 
