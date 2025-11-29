Учитель приставал к детям, тайно фотографировал их, но не попал в тюрьму

В Ирландии учитель домогался учеников и не сел в тюрьму

Суд вынес приговор учителю музыки из Ирландии, который совершал преступления против собственных учеников. Об этом сообщает Itv.

По данным издания, 66-летний педагог уделял особое внимание 12-летней школьнице. В какой-то момент он предложил девочке одолжить синтезатор. Когда они оказались в помещении с инструментами, он посадил ее к себе на колени и стал домогаться.

Это не первый подобный случай. По словам бывшего ученика, когда ему было 12 лет, педагог приглашал его к себе в класс, запрещал ходить на уроки. Также он говорил, что у учащегося маленькие руки и тер их.

Помимо этого, однажды ученики попросили у педагога телефон с приложением для настройки инструмента. В памяти устройства они нашли сотни фото школьников, которые не знали, что их фотографируют. Один мальчик обратился к инспектору по защите детей, но тот заявил, что, если ему что-то не нравится, мальчик может не ходить на уроки.

В суде педагог отрицал, что приставал к девочке, а фото с детьми объяснил ведением соцсетей школы. Тем не менее, его приговорили к четырем с половиной месяцам лишения свободы.

Позже он признался в содеянном, но его приговорили к 18-месячному условному сроку.

