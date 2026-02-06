Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Специалист рассказал, как аномальные морозы повлияют на урожай в этом году

Агроэксперт Березнюк: снежный покров защитит урожай озимых от морозов
Alexey Malgavko/Reuters

В этом году не стоит опасаться, что урожай озимых пострадает от сильных морозов – наоборот, он будет даже лучше, чем в прошлом сезоне. Это связано с тем, что обильный снежный покров станет защитой урожая, компенсируя аномально низкие температуры февраля, рассказал RT управляющий партнёр Agro and Food Communications Илья Березнюк.

«Изучая ситуацию с состоянием озимых культур в России этой зимой, мы оцениваем состояние как хорошее, и в целом ситуация выглядит значительно лучше, чем годом ранее», — заверил агроэксперт.

Он напомнил, что для этой зимы характерны обильные снегопады, которые обеспечивают основной защитный фактор. В результате под таким надежным покровом температура почвы сохраняется на 10-15 градусов выше, чем на поверхности. Это дает озимым зерновым возможность перенести морозы, даже если температура воздуха опустится ниже 30 градусов, объяснил Березнюк.

Кроме того, такой снежный покров позволяет почве накопить влагу, которая весной станет основой для вегетации. В результате, по прогнозу, в этом году сбор урожая составит порядка 135-137 млн тонн зерновых, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что Россия собрала третий по объему в истории страны урожай зерновых.
 
Теперь вы знаете
Дефицит одного витамина есть у большинства россиян. В чем причины нехватки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!