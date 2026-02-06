Специалист рассказал, как аномальные морозы повлияют на урожай в этом году

В этом году не стоит опасаться, что урожай озимых пострадает от сильных морозов – наоборот, он будет даже лучше, чем в прошлом сезоне. Это связано с тем, что обильный снежный покров станет защитой урожая, компенсируя аномально низкие температуры февраля, рассказал RT управляющий партнёр Agro and Food Communications Илья Березнюк.

«Изучая ситуацию с состоянием озимых культур в России этой зимой, мы оцениваем состояние как хорошее, и в целом ситуация выглядит значительно лучше, чем годом ранее», — заверил агроэксперт.

Он напомнил, что для этой зимы характерны обильные снегопады, которые обеспечивают основной защитный фактор. В результате под таким надежным покровом температура почвы сохраняется на 10-15 градусов выше, чем на поверхности. Это дает озимым зерновым возможность перенести морозы, даже если температура воздуха опустится ниже 30 градусов, объяснил Березнюк.

Кроме того, такой снежный покров позволяет почве накопить влагу, которая весной станет основой для вегетации. В результате, по прогнозу, в этом году сбор урожая составит порядка 135-137 млн тонн зерновых, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что Россия собрала третий по объему в истории страны урожай зерновых.