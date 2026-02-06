Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Россиянам дали советы по выбору юриста

Доцент Оганова: при выборе юриста не стоит ориентироваться на рекламу
Jirapong Manustrong/Shutterstock/FOTODOM

При выборе юриста важно трезво оценивать способности специалиста, а не обращать внимание не на рекламу или обещания. Об этом Pravda.Ru рассказала практикующий юрист, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова.

По ее словам, ответственность за результат во многом лежит на самом человеке, поэтому не стоит слепо доверять эксперту. Она уточнила, что стоимость услуг и громкие заявления не гарантируют результата. В работе с правовыми вопросами важно здраво оценивать риски и выстраивать партнерские отношения со специалистом, подчеркнула юрист.

«Никто никогда вам не даст стопроцентный результат. Относиться к юристу нужно как к партнеру по бизнесу для решения серьезной задачи», — добавила Оганова.

Адвокат, председатель коллегии адвокатов и партнер Группы Победа Елена Финогенова до этого рассказала «Газете.Ru», что при выборе адвоката важно обращать внимание на любые детали. И первое, что должно насторожить клиента – предложение адвоката пропустить подписание договора об оказании услуг и оплатить по счетам наличными или на личную банковскую карту специалиста.

Ранее сообщалось, что американцы все чаще выбирают ИИ вместо адвокатов и выигрывают в суде.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!