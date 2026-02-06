Россиянам дали советы по выбору юриста

При выборе юриста важно трезво оценивать способности специалиста, а не обращать внимание не на рекламу или обещания. Об этом Pravda.Ru рассказала практикующий юрист, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова.

По ее словам, ответственность за результат во многом лежит на самом человеке, поэтому не стоит слепо доверять эксперту. Она уточнила, что стоимость услуг и громкие заявления не гарантируют результата. В работе с правовыми вопросами важно здраво оценивать риски и выстраивать партнерские отношения со специалистом, подчеркнула юрист.

«Никто никогда вам не даст стопроцентный результат. Относиться к юристу нужно как к партнеру по бизнесу для решения серьезной задачи», — добавила Оганова.

Адвокат, председатель коллегии адвокатов и партнер Группы Победа Елена Финогенова до этого рассказала «Газете.Ru», что при выборе адвоката важно обращать внимание на любые детали. И первое, что должно насторожить клиента – предложение адвоката пропустить подписание договора об оказании услуг и оплатить по счетам наличными или на личную банковскую карту специалиста.

Ранее сообщалось, что американцы все чаще выбирают ИИ вместо адвокатов и выигрывают в суде.