Перечислены «красные флаги» при выборе юриста

Чтобы не быть обманутым, при выборе адвоката важно обращать внимание на любые детали. И первое, что должно насторожить клиента – предложение адвоката пропустить подписание договора об оказании услуг и оплатить по счетам наличными или на личную банковскую карту специалиста. Об этом «Газете.Ru» рассказала адвокат, председатель коллегии адвокатов и партнер Группы Победа Елена Финогенова.

По словам эксперта, также не стоит доверять специалистам, распространяющим информацию о клиентах, особенно если речь идет о своей рекламе за счет клиентов.

«Часто в рекламных объявлениях адвокаты кричат что работают с разными именитыми клиентами. При этом в перечислении у 99% идут одни и те же крупнейшие корпорации страны или люди. Иногда эти корпорации и люди даже не знают, что они клиенты этих десятков тысяч адвокатов. Но как бы там ни было, если адвокат хвастается своими клиентами – это явный красный флаг. Если такое замечено, то это: неэтично и запрещено законом – бахвальство клиентами нарушает Кодекс профессиональной этики адвокатов, который регулирует взаимоотношения с доверителем. За подобного рода нарушения можно лишиться статуса», – сообщила адвокат.

Еще один фактор, который должен насторожить при общении с адвокатом – наличие у него офиса, который является критерием хорошей экспертности, ведь ему нужно вести дела, где-то хранить документы, печатать их и многое другое.

«Всегда проверяйте, ведет ли адвокатская фирма свой бизнес легально. Просто проверьте информацию в открытых источниках налоговых органов. В первую очередь обратить внимание нужно на количество закрытых юридических фирм, на руководителей, учредителей. Если брошенных компаний 2 и более – это, скорее, признак недобросовестности. Дальше проверьте, совпадает ли юридический и фактический адреса. По закону должны совпадать», – рассказала Елена Финогенова.

Следующий важный шаг – проверить адреса, директоров и учредителей по признаку массовости. Это указано в отчетах по компании.

«Размер выручки в юридический сфере тоже имеет большое значение. Объем доходов — это как отзывы клиентов. Если выручка маленькая, это явно говорит о небольшом количестве дел, которые вела компания, а значит о небольшом опыте. Большая выручка – показатель того, что компания работает много, честно, платит налоги и ничего не скрывает. Узнать размеры выручки можно также на сайтах налоговых органов», – рекомендовала эксперт.

Она добавила, что у юристов и адвокатов все должно быть максимально прозрачно и честно. Если это не так, необходимо задуматься о смене защитников.

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