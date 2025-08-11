В Башкирии раскрыли вебкам-студию и задержали ее организаторов

В Уфе полицейские раскрыли студию по изготовлению порнографических материалов и задержали ее организаторов и работников. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В ходе обыска квартир, которые использовались для производства контента, правоохранители нашли камеры, компьютеры, роутеры, эротические костюмы и предметы, используемые для записи откровенных видео. В рамках уголовного дела о незаконном изготовлении и обороте порнографии задержан предполагаемый организатор нелегального бизнеса — 30-летний житель Уфы — две вебкам-модели , а также оператор и его помощник.

Полиция продолжает расследование противоправной деятельности фигурантов.

