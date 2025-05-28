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Мужчина год занимался самолечением рака и пожалел

В Барнауле ампутировали ногу мужчине, который занимался самолечением рака
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Telegram-канал «Минздрав Алтайского края»

В Барнауле врачи спасли мужчину из Казахстана с онкологией, ампутировав ему пораженную ногу. О клиническом случае рассказали в пресс-службе минздрава Алтайского края.

Образование 65-летний мужчина по имени Сергей впервые заметил у себя на правой ноге в январе 2024 года. Тогда его размер был не более двух сантиметров. За год опухоль выросла до восьми сантиметров. Пациент обратился врачам по месту жительства, но те, не обнаружив у него рак, прописали антибиотики, антисептик и кожную мазь. Образование стало выглядеть, по словам Сергея, лучше, но он почти не мог распрямить колено и ходил вприсядку. При этом мужчина пил для профилактики онкологии настойку мухомора, мумие, но результата не было.

Когда мужчина уже не мог передвигаться без костылей, попросил племянника свозить его в Барнаул, в Алтайский краевой онкологический центр.

«Едва развернул повязку, много повидавшие на консультативном приеме онкологи, были в шоке. Огромное в 20 сантиметров образование, бугристое, бледно-серого цвета с участками некроза и зловонным запахом», — рассказали в минздраве.

Мужчине диагностировали плоскоклеточную карциному без метастазов. Медики отметили, что этот вид онкологии хорошо лечится на начальных этапах, но, поскольку мужчина запустил заболевание, рак стал разрушать кость. В итоге мужчине пришлось удалить часть конечности.

«Самолечение и долгое необращение за квалифицированной помощью приводит к тому, что даже относительно спокойный и хорошо поддающийся лечению рак в запущенном виде может сделать человека инвалидом», — подчеркнула врач онкодиспансера Ирина Захарова.

Жительница Саратовской области с множественными переломами ребер несколько дней занималась самолечением, в итоге ей потребовалось десять операций.

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