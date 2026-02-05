Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

В Госдуме заявили о ежегодном росте финансирования науки в России

Депутат Мажуга: поддержка науки в России достигнет 1,6 трлн рублей в 2026 году
@alexander_majouga/instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).com

В России наблюдается устойчивый рост объемов государственного финансирования науки, ежегодно он увеличивается на 150-200 млрд рублей. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга в подкасте «пЕРеговорка» партии «Единая Россия».

По словам Мажуги, основная доля финансовых ресурсов направляется на реализацию государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», чей бюджет в 2026 году оценивается примерно в 1,6 трлн рублей.

Помимо увеличения финансирования, депутат акцентировал внимание на развитии научной инфраструктуры, подразумевающей создание надлежащих условий и обеспечение современной материально-технической базы для продуктивной работы ученых.

Он также отметил, что доля частных инвестиций в научную сферу в настоящее время составляет около 30%. По его словам, необходимо стимулировать бизнес к увеличению вложений в исследования и разработки.

Ранее в Т-Технологиях назвали инвестиции в науку залогом выживания бизнеса.
 
Теперь вы знаете
Сжигали мусор, а не чучело. Как Масленичную неделю проводили на Руси
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!