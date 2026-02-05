В Госдуме заявили о ежегодном росте финансирования науки в России

Депутат Мажуга: поддержка науки в России достигнет 1,6 трлн рублей в 2026 году

В России наблюдается устойчивый рост объемов государственного финансирования науки, ежегодно он увеличивается на 150-200 млрд рублей. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга в подкасте «пЕРеговорка» партии «Единая Россия».

По словам Мажуги, основная доля финансовых ресурсов направляется на реализацию государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», чей бюджет в 2026 году оценивается примерно в 1,6 трлн рублей.

Помимо увеличения финансирования, депутат акцентировал внимание на развитии научной инфраструктуры, подразумевающей создание надлежащих условий и обеспечение современной материально-технической базы для продуктивной работы ученых.

Он также отметил, что доля частных инвестиций в научную сферу в настоящее время составляет около 30%. По его словам, необходимо стимулировать бизнес к увеличению вложений в исследования и разработки.

Ранее в Т-Технологиях назвали инвестиции в науку залогом выживания бизнеса.