В Т-Технологиях назвали инвестиции в науку залогом выживания бизнеса

Компании без инвестиций в науку обречены на исчезновение. Такое мнение на сессии «Вложить нельзя отложить: наука как ключевой актив бизнеса» в рамках Конгресса молодых ученых выразил президент группы «Т-Технологии», материнской компании Т-Банка, Станислав Близнюк.

По его словам, устойчивость бизнеса возможна только при стратегическом планировании минимум на столетний горизонт.

«Никто не хочет работать в бизнесе, который через три года обанкротится. Когда ты ставишь горизонт более 100 лет, то cразу решается много вопросов с принятием решений в том числе по инвестициям в науку», — отметил Близнюк.

Он уточнил, что такие факторы как топ-менеджмент, конкуренты, политическая обстановка неизбежно изменятся, но именно долгосрочное мышление, обеспечивает устойчивость развития.

«Когда ты мыслишь столетним горизонтом, то ты принимаешь решения, которые тебе дают эффект в длительном периоде. C этой точки зрения инвестировать в науку, в образование, в конечном счете в инновации, — это, мне кажется, один из тех залогов, чтобы компания жила, дольше, чем 100 лет», — отметил Близнюк.

«Когда вот тысячи компаний будут в эту сторону бежать, то будет очень большой эффект. А для этого нужно создать среду, стимулирующую длинные инвестиции бизнеса в науку», — считает эксперт.

Поддержал эту позицию и заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс, заявивший, что краткосрочные финансовые показатели вроде EBITDA или прибыли не могут быть метриками в науке.

«Именно такой подход привел к тому, что мы за 30 лет увеличили отставание в технологическом развитии от ведущих стран. Надо запретить такие метрики», — сказал он.

Близнюк согласился, что прибыль и EBITDA – это точно неправильные KPI и уточнил, что рост капитализации является признаком, что компания на правильном пути. К другому косвенному фактору, по которому можно оценить эффективность инвестиций в науку, Близнюк отнес средний возраст сотрудника компании.

«Только у молодых есть задор, любопытство что-то такое сотворить. Если в компании культура инноваций, если компания правильно интегрировалась с научным сообществом, то средний возраст сотрудника, например, 25 лет», — добавил он.