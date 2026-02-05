Врач предупредила о скрытой опасности хронического стресса

Хронический стресс способен оказать негативное влияние на работу кишечника и состояние всего организма, в результате чего могут обостриться симптомы геморроя. Об этом в разговоре с «Известиями» предупредила врач-колопроктолог «СМ-Клиника» Ульяна Новичкова.

«Стресс не является прямой причиной геморроя, но может усугублять его симптомы или способствовать развитию факторов риска. Существует несколько механизмов влияния. Во-первых, хронический стресс нарушает работу оси «мозг — кишечник», что часто приводит к запорам или диарее, а натуживание при дефекации — главный провоцирующий фактор для геморроя», — объяснила эксперт.

По ее словам, в условиях постоянного нервного напряжения мышцы, в числе которых тазовое дно, все время находятся в состоянии спазма. Им сложнее расслабиться, из-за чего процесс опорожнения затрудняется. Ситуация также усугубляется из-за изменений пищевых привычек на фоне стресса. В таком состоянии люди чаще употребляют фастфуд, кофеин и алкоголь, что приводит к запорам.

Врач отметила, что при постоянном стрессе и повышенной тревожности снижается болевой порог. В результате даже небольшой узелок способен спровоцировать сильный дискомфорт, которых лишь усугубит моральное состояние.

В качестве профилактики специалист посоветовала работать с уровнем стресса с помощью прогулок, дыхательных практик и умеренной физической нагрузки. Такие занятия помогают снизить напряжение и оказывают положительное влияние на работу кишечника.

