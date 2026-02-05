Мужчина потратил $90 тысяч на дом в виде пиратского корабля, который придется снести, пишет Metro.

Сэм Гриффисс из Вустершира рассказал, что ему может грозить снос его самодельного дома на реке Северн, построенного без разрешения на строительство. Мужчина рассказал, что купил корпус старой лодки и за несколько месяцев превратил его в автономное жилище, которое он называет «пиратским судном».

По словам Гриффисса, на проект он потратил около $90 тысяч. Строительство было завершено в январе 2026 года, однако разрешение на застройку получено не было. Теперь дальнейшая судьба дома зависит от решения совета округа.

Бывший строитель рассказал, что два месяца работал над конструкцией, которую считает уникальной для Великобритании. Дом стоит на участке площадью около 100 квадратных метров и полностью автономен: вода собирается из дождя, электричество поступает от генераторов и солнечных панелей.

Британец добавил, что пошел на строительство без разрешения, поскольку у него практически не было другого жилья. Он утверждает, что постройка соответствует правилам для временных и мобильных сооружений. По его словам, ему необходим постоянный адрес, чтобы иметь возможность принимать у себя дочь.

«Я не считаю себя бунтарем. Но да, то, что я делаю, довольно пиратское. Я стараюсь создать что-то хорошее и полезное, а не просто место для себя», — прокомментировал он.

В будущем Сэм планирует использовать участок как общественное пространство для отдыха на природе. По его замыслу, здесь может появиться центр, где посетители смогут заниматься стрельбой из лука, метанием топоров, рыбалкой и греблей на каноэ.

