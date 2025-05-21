LADBible: в Англии супруги узнали, что их дом за £1 млн подлежит сносу

В Англии местные власти постановили снести дом, построенный супругами за £1 млн, пишет LADBible.

Пожилая пара из Кембриджшира получила предписание о сносе своего дома стоимостью £1 млн после того, как выяснилось, что они построили жилое здание вместо утвержденного проекта — клиники для сбора конского семени.

По данным СМИ, Джереми и Элейн Зейлински в 2014 году получили разрешение от муниципального совета South Cambridgeshire на возведение двухэтажного объекта, предназначенного для работы как лаборатория и центр по разведению лошадей. На первом этаже планировались помещения для работы сотрудников: приемная, офис, кухонная зона, лаборатория и санузлы, а на втором — два номера с ванными комнатами для персонала.

Однако вместо этого супруги построили полноценный трехспальный дом на территории в 17 акров в Грейт-Эбингдоне, который стал их новым местом жительства. После проверки представители городской администрации заявили, что здание имеет явно жилой характер: наличие кухонного острова, обстановки, соответствующей дому, и других бытовых деталей не оставляло сомнений в его функциональном назначении.

В 2023 году власти вынесли официальное постановление о сносе самовольной постройки. Супруги подали апелляцию, заявив, что готовы переделать здание под клинику, однако инспектор по планированию Крис Престон отклонил ходатайство, указав, что «изначально было построено именно жилое помещение».

Элейн заявила журналистам, что они не осознавали, что нарушили правила:

«Мы хотим остаться здесь. Это теплый и уютный дом. Я люблю его. Не имеет никакого смысла рушить его. Если нас выгонят, мы будем зависеть от государства», — прокомментировала британка.

Семья утверждает, что сообщить властям о нарушении мог кто-то из «завистливых соседей». Сейчас супруги находятся в ожидании дальнейших юридических действий, которые могут определить судьбу их дома.

Ранее дом женщины снесли по ошибке, пока она была в отпуске.