Свердловчанке, не присматривавшей за матерью, отказали в получении наследства

На Урале женщина не получила наследство из-за того, что не навещала мать

В Свердловской области суд не восстановил право женщины на наследство из-за того, что она не ухаживала за матерью. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Родительница жила в одном из городов региона, но в декабре 2024 года замерзла в собственном доме из-за того, что здание не отапливалось. Сосед, который иногда проведывал женщину, обнаружил ее в одной из комнат, но спасти не смог.

У пенсионерки остался дом, два земельных участка и вклад около 1,5 миллиона рублей. О том, что матери не стало, взрослая дочь узнала спустя чуть менее года. Желая получить наследство, она обратилась в суд с просьбой восстановить пропущенный срок для принятия наследства, так как о произошедшем узнала слишком поздно.

Выяснилось, что женщина жила с родительницей в одном городе, но годами не навещала ее и не ухаживала. Суд отметил, что, как близкая родственница, она должна была заботиться о матери.

«В удовлетворении исковых требований было отказано», – сообщается в публикации.

Решение еще не вступило в силу.

Ранее россиянам напомнили об обязанности выплатить долги при получении наследства.