Турист подрался с акулой и остался жив

Британский турист Питер Смит из Хартфордшира выжил после нападения бычьей акулы во время отпуска на острове Тобаго. По его словам, спастись ему удалось после того, как он несколько раз ударил хищника по голове, пишет Daily Star.

Инцидент произошел, когда 66-летний мужчина купался в море. Смит рассказал, что условия для плавания были спокойными, и он зашел в воду не более чем на шесть метров от берега, стоя по пояс в волнах.

По его словам, сначала он почувствовал сильный удар по ноге, а затем увидел рядом крупную акулу длиной около трех метров.

«Мозг в такие моменты работает на пределе. Я понял, что она совсем рядом, и начал бить ее, не особо осознавая, что именно делаю», — вспоминает британец.

После первого удара акула атаковала его левую руку, а затем живот. Мужчина потерял значительное количество крови, и ситуация быстро стала критической.

Жена пострадавшего, бывшая сотрудница Национальной службы здравоохранения Великобритании, рассказала, что опасалась за жизнь мужа, когда увидела его ранения. По ее словам, травмы были настолько серьезными, что были видны кости, а сам Смит выглядел крайне бледным.

Мужчину срочно доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. В результате нападения у него остались повреждения нервов в руке, из-за чего он частично утратил чувствительность пальцев и испытывает трудности при захвате предметов.

Несмотря на произошедшее, Смит заявил, что не испытывает страха перед акулами. Он также поблагодарил врачей, которые участвовали в его лечении.

