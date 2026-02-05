«Не просто красивые слова»: врач объяснил, как работает «санитарный щит» России

Многие в России опасаются распространения экзотических вирусов, которые в последнее время граждане завозят в страну, возвращаясь из экзотических мест, однако паниковать не стоит, поскольку на границе стоит жесткий заслон для зараженных. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил заслуженный врач России, главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

«Четко выстроенная структура Минздрава России, регионального Минздрава и Роспотребнадзора. Это не просто красивые слова, это на самом деле так. И есть транспортные органы Роспотребнадзора, они работают во всех аэропортах московского авиационного узла, и у Роспотребнадзора есть четкое понимание, где, в каких странах есть какие-то вспышки заболеваний», — объяснил специалист.

Он напомнил, что в России применяется система «Периметр», которая выявляет признаки респираторных инфекций и повышенной температуры у граждан, прибывших в страну.

4 февраля стало известно, что случай заболевания лихорадкой чикунгунья выявили у москвички, которая провела отпуск на Сейшельских островах. Во время пребывания на курорте она, как утверждается, не пользовалась репеллентами, при этом ее кусали комары. Риск распространения инфекции на территории России минимален, поскольку лихорадка чикунгунья передается лишь через укусы инфицированных насекомых, а не напрямую от человека к человеку, заверили в Роспотребнадзоре.

