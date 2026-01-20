Размер шрифта
Общество

На Урале бандиты избили владельца автосервиса, требуя платить им каждый месяц

В Свердловской области рэкетиры избили бизнесмена, требуя ежемесячную плату
Бандиты избили владельца автосервиса под Екатеринбургом и установили ему ежемесячную плату. Об этом Ura.ru рассказал адвокат пострадавшего.

По словам Дмитрия Иванова, проблемы у его клиента Виктора Шнайдера, владельца автосервиса в Верхней Пышме, начались летом прошлого года, когда у одного из клиентов возникли претензии к ремонту машины. Вскоре у бывшей жены Шнайдера угнали мотоцикл за 149 тыс. рублей.

Бизнесмен был уверен, что к этому причастен тот же недовольный клиент. Он написал заявление в полицию, после чего оппонент вызвал мужчину на серьезный разговор. У завода «Металлпрофиль» его ждали 11 незнакомцев.

Они избили предпринимателя и потребовали с него 50 тыс. рублей ежемесячно, выдвинув ему ультиматум: «Все платят, и ты будешь». Вымогатели хвастались связями в Верхнепышминском МВД и угрожали жертве уголовным делом по статье о незаконном хранении оружия (ст. 222 УК РФ). После инцидента у пострадавшего якобы не приняли заявление.

«От оперативного сотрудника полиции я слышал фразу: «Надо было с людьми дружить и послушать, что тебе говорят»», — написал Шнайдер в своем обращении к главе УМВД по Свердловской области генерал-лейтенанту Александру Мешкову.

К настоящему времени уголовное дело по факту случившегося все же возбудили, ведется проверка.

«Если заявитель не согласен с мерами реагирования сотрудников территориального ОВД, он имеет полное право обжаловать их в вышестоящие инстанции МВД или в надзорном ведомстве. Все доводы потерпевшего в обязательном порядке будут проверены», — отметили в пресс-службе областного УМВД.

Ранее в Тверской области накрыли банду, вымогавшую миллионы у заводчика животных.

