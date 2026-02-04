Размер шрифта
Знакомый неделю держал женщину дома на цепи, насиловал и избивал

В Австралии мужчина неделю удерживал женщину у себя дома и насиловал
Shutterstock

Жителя Австралии будут судить за то, что он неделю насильно удерживал у себя дому женщину. Об этом сообщает ABC.net.

По данным издания, 34-летний мужчина из Иллаварры у себа дома подвергал насилию женщину, с которой был знаком. Австралиец держал ее на цепи, избивал и насиловал. Помимо этого, однажды бросил в нее ножницы и молоток для мяса.

Как о пленнице узнали в полиции, не уточняется. Медики диагностировали у пострадавшей переломы ребер и травму глазницы.

Хозяина дома задержали, ему предъявили обвинения в удержании человека, нанесении повреждений человеку и преследовании. Фигуранта арестовали без возможности выйти под залог. Известно, что он является инвалидом.

Во время расследования выяснилось, что за несколько месяцев до похищения пострадавшей он изнасиловал другую женщину и избил ее.

Мужчине грозит более 14 лет лишения свободы. Рассмотрение дела назначено на апрель текущего года.

Ранее в Чехии мужчина три месяца держал женщину на цепи в подвале и морил голодом.
 
