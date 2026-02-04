Россиянка обвинила пансионат в Новосибирске в издевательствах над пожилой матерью

Пенсионерка из Новосибирска оглохла и сильно похудела после пребывния в местном пансионате. Ее дочь обвинила сотрудников в издевательствах над матерью, сообщает kp.ru.

Татьяна Аксенова работала инженером на заводе и вырастила двоих детей, Елену и Алексея, которые переехали в Москву и Екатеринбург. В 49 лет у Татьяны диагностировали диабет второго типа, а за последние 20 лет она пережила четыре инсульта. В прошлом году у женщины развилась деменция, и дети решили поместить ее в пансионат. По рекомендации знакомых Елена выбрала филиал крупной сети на улице Добролюбова.

В октябре 2025 года женщина привезла маму в учреждение, в следующем месяце приехала убедиться, что с ней все в порядке, но уже 25 ноября корпус неожиданно закрыли якобы из-за прорыва трубы и перевели всех 28 постояльцев в другой филиал. Перед Новым годом Елене прислали фото матери, на руке у нее виднелась красная сыпь, что насторожило дочь. Она собиралась навестить мать, но в пансионате объявили карантин, и родных не пускали. Пенсионерку удалось забрать оттуда лишь 31 января.

«Оказывается, маму не только заразили чесоткой, но и лечили от нее сильнодействующими препаратами, которые назначают здоровым людям. Она похудела на 10-12 килограмм, до истощения. Мама оглохла, практически перестала разговаривать, только просила есть. Начала бояться незнакомых людей, ее трясло от ужаса. Сейчас мы поместили маму в другой пансионат», — отметила сибирячка.

За месяц пребывания матери в пансионате Елена заплатила 69 тыс. рублей и теперь собирается писать жалобы в Роспотребнадзор и прокуратуру. Родственники других постояльцев также недовольны условиями проживания, отмечая, что после пансионата пожилые люди выглядят и чувствуют себя хуже, чем было до. Директор сети отказался комментировать ситуацию.

Ранее в Красноярске сообщили об издевательствах над пенсионерами в пансионате.