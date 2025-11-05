На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, законны ли двойные штрафы за превышение скорости

Юрист Мацала: в России за превышение скорости возможен двойной штраф
Максим Блинов/РИА Новости

В России за превышение скорости, зафиксированное двумя близко расположенными камерами, можно получить двойной штраф. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на ведущего юриста Европейской Юридической Службы Ореста Мацалу. Он напомнил, что Верховный суд признал законность такой меры в сентябре.

«Суд сослался на то, что координаты размещения камер разные, а значит и каждая фиксация образует самостоятельный состав правонарушение», — пояснил Мацала.

До этого глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в Госдуму внесут законопроект, которым предлагается ввести ответственность для должностных лиц за незаконные штрафы для водителей по фото- и видеоматериалам.

Проектом предусматривается штраф в размере выписанного водителю, но не менее пяти тысяч рублей для инспекторов за вынесение постановлений, если по фото- и видеоматериалам очевидно, что нарушение водитель не совершал. Например, когда камера фиксирует чужую машину, автомобиль едет на эвакуаторе или нарушение вызвано тенью от машины.

С помощью этого законопроекта планируется повысить дисциплину должностных лиц и сократить количество незаконных штрафов.

Ранее выяснилось, что грозит россиянам, которые дают ребенку «порулить» машиной.

