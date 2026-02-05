Размер шрифта
Психолог объяснила, когда в отношениях стоит оказывать финансовую поддержку

Психолог Гусева: в сложный период стоит оказывать финансовую поддержку в паре
Партнерам стоит оказывать финансовую поддержку в романтических отношениях в сложный период, например, если один из них временно столкнулся с трудностями. Об этом Pravda.Ru рассказала клинический психолог Ольга Гусева.

В этом случае она советует обсудить, какая помощь будет наиболее уместной и комфортной для обоих. По ее словам, некоторым парам можно рассмотреть возможность совместного планирования бюджета.

«По моему опыту, важно помнить, что финансовая поддержка — это вовсе не способ подчинять партнёра или выявлять его слабости. Наоборот, такое сотрудничество предполагает равноправие, когда оба партнера готовы друг другу помогать в нуждах», — сказала Гусева.

Психолог Мария Роженко до этого говорила, что финансовый вопрос во многих семьях становится решающим, каждая третья пара распадается из-за сложностей в этой сфере. Чтобы этого не допустить, важно помнить, что деньги – это особый язык о доверии, общих целях и взаимном уважении. Она предупредила, что сокрытие доходов оказывает такое же разрушительное влияние на отношения, как измена.

Привычка не затрагивать тему финансов, доходов и долгов приводит к тому, что часто пары долгое время живут с невысказанными вслух ожиданиями, а в конечном итоге сталкиваются с кризисом, отметила специалист.

Ранее психологи объяснили, как парам пережить измену.
 
