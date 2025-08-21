Психолог рассказала, как не допустить негативного влияния финансов на брак

Финансовый вопрос во многих семьях становится решающим, каждая третья пара распадается из-за сложностей в этой сфере. Чтобы этого не допустить, важно помнить, что деньги – это особый язык о доверии, общих целях и взаимном уважении, считает психолог Мария Роженко. В интервью радио Sputnik она предупредила, что сокрытие доходов оказывает такое же разрушительное влияние на отношения, как измена.

Привычка не затрагивать тему финансов, доходов и долгов приводит к тому, что часто пары долгое время живут с невысказанными вслух ожиданиями, а в конечном итоге сталкиваются с кризисом, отметила специалист. По ее словам, сегодня есть четыре главных аспекта обращения с деньгами, которые важно обсудить в паре. Первый из них касается способа трат (обдуманно или нет), второй – накоплений (откладывает человек или нет). Третий аспект – это способ заработка (готов человек к риску или фокусируется на стабильности), и четвертый – это инвестиции (делаются они наугад или обдуманно).

«Если один партнер привык копить, а другой легко тратить — конфликты неизбежны. Важно понять: эти различия не делают кого-то «правильным» или «неправильным» — они просто отражают наш опыт», — объяснила Роженко.

По ее словам, ситуации, в которых один из супругов берет крупные займы втайне от другого, можно приравнять к предательству. Чтобы предотвратить такие случаи, важно вести открытый диалог, понимать, какие установки каждый из членов семьи перенял от родителей, и как дальше планировать финансовый бюджет, заключила психолог.

До этого международная группа ученых обнаружила, что пары, которые чрезмерно сосредоточены на деньгах, хуже общаются о финансовых вопросах и в целом испытывают меньшее удовлетворение от брака. С другой стороны, супруги, которые разделяют схожие финансовые установки — так называемые «денежные сценарии», — лучше взаимодействуют при обсуждении финансовых вопросов, что может положительно влиять на их отношения.

Ранее юрист оценил идею депутатов ввести выплаты к юбилею брака.