Мужчина, бросивший ребенка об пол в Шереметьево, предстанет перед судом

В Москве перед судом предстанет мужчина, бросивший ребенка об пол в Шереметьево

В Москве будут судить мужчину, который бросил ребенка об пол в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС.

За время следствия правоохранители провели более 20 допросов, а также получили заключения молекулярно-генетической, судебно-медицинской и других экспертиз. По данным следствия, перед вылетом в Россию фигурант употребил наркотическое средство, что усугубило его психическое состояние.

Установлено, что мужчина в момент совершения преступления не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. В связи с этим уголовное дело будет направлено в суд не для назначения наказания, а для решения вопроса о применении к фигуранту принудительных мер медицинского характера.

Инцидент произошел в июне прошлого года. Мужчина в состоянии наркотического опьянения схватил в терминале мальчика, поднял его и с силой бросил на пол. Ребенок получил травмы и попал в больницу.

Ранее ребенок, которого мужчина бросил на пол в Шереметьево, перешел к этапу реабилитации.