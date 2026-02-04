Размер шрифта
Общество

На автовокзале в Калининграде нашли шестилетнюю девочку, которая гуляла в одиночестве

В Калининграде полиция нашла мать девочки, найденной на автовокзале
Маленькую девочку, гулявшую без сопровождения взрослых, нашли на автовокзале в Калининграде. Об этом стало известно «Клопс».

Девочку в розовом комбинезоне заметили на Калининградском автовокзале днем 3 февраля. На входе она положила рюкзак на ленту интроскопа и забрале его, пройдя через металлодетектор.

Сотрудники службы безопасности узнали, что ее зовут Лилей, накормили и дали ребенку игрушки. Девочка призналась, что «вышла погулять», но не знает, где находится ее дом. На место вызвали полицию.

Несколько часов спустя полицейские разыскали маму шестилетней Лили. Оказалось, что 27-летняя женщина потеряла из виду свою дочь, когда была в магазине. Сначала она самостоятельно искала ее, а затем обратилась в полицию.

«Каких-либо противоправных действий в отношении девочки совершено не было. Ребенок передан матери. С женщиной проведена профилактическая беседа. Ей вынесено официальное предостережение», — говорится в сообщении.

Ранее родители поссорились и бросили детей в отеле в чужом городе.
 
