Жительницу Мариуполя заподозрили в госизмене из-за отметок на карте

Жительницу Мариуполя обвинили в госизмене за сотрудничество с ГУР Минобороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
Двадцатилетняя девушка стала агентом украинской разведки, связавшись с представителями ГУР МО Украины в Telegram, и выполняла их указания.
По данным УФСБ России по ДНР, местная жительница осуществляла сбор и передачу сведений о местах дислокации подразделений Росгвардии на территории Мариуполя.
На допросе подозреваемая заявила, что куратор написал ей после того, как она подписалась на некий украинский Telegram-канал. «Этот человек», как его называет сама фигурантка дела, просил скинуть ему координаты российских военных баз.
«Он показал, рассказал, как мне отмечать на карте галочки, где именно сидят российские военные. Я прислала им военные базы, которые сама знала», — призналась девушка.
Ее задержали сотрудники УФСБ, возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена». С апреля 2023 года наказание по этой статье ужесточено. Девушке грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, также предусмотрено пожизненное заключение.
Ранее крымчанина осудили за передачу Украине данных о военных объектах.