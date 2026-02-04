Жительницу Мариуполя заподозрили в госизмене из-за отметок на карте

Девушка из Мариуполя собирала данные о российских военных и попалась

Жительницу Мариуполя обвинили в госизмене за сотрудничество с ГУР Минобороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Двадцатилетняя девушка стала агентом украинской разведки, связавшись с представителями ГУР МО Украины в Telegram, и выполняла их указания.

По данным УФСБ России по ДНР, местная жительница осуществляла сбор и передачу сведений о местах дислокации подразделений Росгвардии на территории Мариуполя.

На допросе подозреваемая заявила, что куратор написал ей после того, как она подписалась на некий украинский Telegram-канал. «Этот человек», как его называет сама фигурантка дела, просил скинуть ему координаты российских военных баз.

«Он показал, рассказал, как мне отмечать на карте галочки, где именно сидят российские военные. Я прислала им военные базы, которые сама знала», — призналась девушка.

Ее задержали сотрудники УФСБ, возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена». С апреля 2023 года наказание по этой статье ужесточено. Девушке грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, также предусмотрено пожизненное заключение.

