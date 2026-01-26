Водитель показал соседу половой орган в ответ на замечание из-за парковке в Сургуте

В Сургуте водитель показал соседу гениталии после замечания о парковке

В Югре водитель в ответ на замечание соседа продемонстрировал ему половой орган. Об этом стало известно Ura.ru.

Инцидент произошел на парковке рядом с магазином «Пятерочка» в Сургуте. По словам источника, участники конфликта являются соседями и давно враждуют между собой.

«Мужчина начал снимать водителя, который при парковке наехал одним колесом на тротуар, чтобы заявить о нарушении в полицию. В ответ водитель продемонстрировал ему свои половые органы», — рассказал собеседник агентства.

«Личность мужчины уже установлена. По данному факту проводится проверка. После ее завершения будет принято процессуальное решение», — сообщили в УМВД по ХМАО.

До этого на Урале пассажир догола разделся в автобусе, разбил лобовое стекло и выпрыгнул в сугроб. Мужчину попытались вернуть обратно, но он снова убежал. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, которые задержали мужчину и доставили его в отделение для выяснения обстоятельств.

Ранее на видео попало, как мужчина без трусов головой разбил лобовое стекло.