В АТОР рассказали, отменят ли формат «все включено» в отелях Турции

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что отказа от формата «все включено» в отелях Турции в ближайшей перспективе не ожидается. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, подобные слухи появляются перед каждым летним сезоном, однако ежегодно подтверждается, что система продолжает работать.

Она отметила, что также регулярно обсуждается возможный рост цен на отдых в Турции. Как правило, стоимость действительно увеличивается, но незначительно, и это не снижает интерес туристов к направлению. Ломидзе подчеркнула, что формат «все включено» сохраняется, а ситуация с ценами оценивается по мере их изменения.

По оценке эксперта, в предстоящем летнем сезоне Турция вновь станет самым популярным зарубежным направлением у российских туристов. При этом она уточнила, что прогноз может корректироваться в зависимости от ценовой политики турецких отелей и принимающих компаний.

Ломидзе пояснила, что если рост цен превысит уровень примерно в 25–40%, Турции может не удастся установить новый рекорд по турпотоку. Однако даже в этом случае страна сохранит лидерство за счет существенного отрыва от других популярных направлений, таких как Египет, Таиланд или ОАЭ.

