Общество

Беременных россиянок призвали регулярно ходить к психологу

Психолог Колосова: при беременности обязательно нужна психологическая поддержка
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Беременным россиянкам с 1 июля станут доступны две бесплатные консультации у психолога по ОМС. Это важное нововведение, так как женщины в положении сталкиваются с серьезной нагрузкой и тревогой, считает кандидат психологических наук Светлана Колосова. Рождение ребенка – это глобальное изменение жизни, важно заранее к этому подготовиться, пояснила она в беседе с «Радио 1».

Специалист отметила, что консультации психологов являются неотъемлемой частью комплексной помощи наравне с осмотрами гинекологов, эндокринологов. Психологическую помощь при этом оказывают индивидуально, в зависимости от рекомендаций врача есть возможность получить больше двух сеансов.

«При серьезных симптомах или «игре гормонов» лучше сразу обращаться за помощью. Не стоит этого бояться. Нужно доверять совету лечащего врача», — подчеркнула Колосова.

Она также отметила, что рождение ребенка глобально меняет жизнь семьи, поэтому важно уделить внимание также роли отца – мужчина должен знать, как решать конкретные проблемы, а также иметь четкий план действий.

Чтобы не попасть на консультацию к аферисту, специалист призвала тщательно выбирать психолога, изучать его образование, сертификаты и научные публикации. Она также посоветовала не стесняться необходимости получить поддержку психолога, пояснив, что это проявление заботы и о себе, и о будущем ребенке.

«Это судьба не только мамы, а всей семьи», — заключила эксперт.

Напомним, обязать будущих мам минимум два раза посетить психолога предложил Минздрав в новом порядке ведения беременности. Также в новом порядке расширены функции женских консультаций, вводятся понятия «школа для беременных» и «школа репродуктивного здоровья». При этом эксперты признают, что в регионах не хватает психологов, а в стране пока нет специальных обучающих программ под подобные задачи для таких специалистов.

Ранее в России поддержали идею отправить беременных женщин к психологу.
 
