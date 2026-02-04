На Урале в школе обнаружили тело учительницы

У учительницы из Екатеринбурга остановилось сердце на рабочем месте. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на источник.
По словам собеседника, охранник поздно вечером заметил, что педагог умерла. На теле каких-либо повреждений не нашли.
На данный момент в ситуации разбираются сотрудники Следственного комитета. Они проводят проверку.
Как рассказали ученики, у женщины в последнее время наблюдались проблемы со здоровьем. По данным Ura.ru, учительнице было около 50 лет, охранник обнаружил ее труп около кабинета.
Известно, что женщина занималась волонтерством.
До этого в Сургуте обнаружили тело врача Юрия Преснякова, который спас тысячи жизней. 64-летнего мужчину нашли в собственной машине. Выяснилось, что кто-то нанес ему ножевое ранение.
Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Также они установят личность подозреваемого и причину его действий.
Ранее учительница из Москвы умерла во время процедуры по жиросжиганию.