Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

На Урале в школе обнаружили тело учительницы

В Екатеринбурге охранник нашел учительницу мертвой в школе
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

У учительницы из Екатеринбурга остановилось сердце на рабочем месте. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на источник.

По словам собеседника, охранник поздно вечером заметил, что педагог умерла. На теле каких-либо повреждений не нашли.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники Следственного комитета. Они проводят проверку.

Как рассказали ученики, у женщины в последнее время наблюдались проблемы со здоровьем. По данным Ura.ru, учительнице было около 50 лет, охранник обнаружил ее труп около кабинета.

Известно, что женщина занималась волонтерством.

До этого в Сургуте обнаружили тело врача Юрия Преснякова, который спас тысячи жизней. 64-летнего мужчину нашли в собственной машине. Выяснилось, что кто-то нанес ему ножевое ранение.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Также они установят личность подозреваемого и причину его действий.

Ранее учительница из Москвы умерла во время процедуры по жиросжиганию.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!