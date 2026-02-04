На Урале в школе обнаружили тело учительницы

В Екатеринбурге охранник нашел учительницу мертвой в школе

У учительницы из Екатеринбурга остановилось сердце на рабочем месте. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на источник.

По словам собеседника, охранник поздно вечером заметил, что педагог умерла. На теле каких-либо повреждений не нашли.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники Следственного комитета. Они проводят проверку.

Как рассказали ученики, у женщины в последнее время наблюдались проблемы со здоровьем. По данным Ura.ru, учительнице было около 50 лет, охранник обнаружил ее труп около кабинета.

Известно, что женщина занималась волонтерством.

