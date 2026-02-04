Размер шрифта
Появились кадры с места столкновения грузовика с поездом в Мордовии

СК проводит проверку по факту столкновения грузовика с поездом в Мордовии
Центральное МСУТ СК России

Следователи Следственного комитета (СК) на транспорте выясняют обстоятельства столкновения поезда и грузовика в Мордовии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, публикуя фотографии с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно автоцистерну, которая перегородила железнодорожные пути, а также кабину грузовика, которая получила серьезные механические повреждения.

Столкновение произошло в 2:40 мск на регулируемом переезде на станции Потьма. Водитель бензовоза выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом №21 сообщением УльяновскМосква. В СК уточнили, что грузовик забуксовал в снежной насыпи на путях, машинист поезда применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

Предварительно, в результате происшествия пострадал водитель автомобиля. Среди пассажиров и локомотивной бригады поезда пострадавших нет.

В СК отметили, что схода подвижного состава не произошло, но нарушен габарит подвижного состава по первому и второму путям станции. Повреждена кабина машиниста.

Ранее в Дагестане поезд столкнулся с машиной скорой помощи.
 
