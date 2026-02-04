Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Москвичи во время морозов стали активнее заказывать товары для дома и колготки

«Самокат»: во время морозов в Москве вырос спрос на товары для дома
Elena_Nik/Shutterstock/FOTODOM

В период сильных морозов и снегопадов среди москвичей вырос спрос на товары для дома, в это время они старались реже выходить на улицу и отдавать предпочтение бытовым делам и приготовлению еды. Это показало исследование сервиса доставки «Самокат», с которым ознакомилась «Москва 24».

Так, в первые холодные выходные января, 17-го и 18-го числа, местные жители заказывали бумагу для выпечки на 67,8% чаще, чем в начале недели. Кроме того, аналитики зафиксировали повышенный спрос на фольгу, а также товары для уборки. 24 января специалисты зафиксировали повышенный спрос на колготки средней плотности — он взлетел на 40,3% по сравнению с 19-м числом.

«Резкое понижение температуры спровоцировало рост числа заказов в целом, а совпадение морозов с выходными днями привело к рекордным показателям доставок за месяц, обратили внимание специалисты сервиса», — добавили в сообщении.

Специалисты добавили, что в этот период вырос спрос и на снеки. Так, например, продажи картофельных чипсов выросли на 52% по сравнению с началом недели.

Эксперты сети супермаркетов «Азбука вкуса» рассказали «Газете.Ru», что в России вырос спрос на твердые сыры. Россияне чаще всего выбирают твердые сыры. На такие сорта приходится 51,9% от всего проданного сыра. Годом ранее доля этой категории была на 2,3% меньше, уточнили специалисты.

Ранее в падении спроса россиян на алкоголь заметили тревожный сигнал.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!