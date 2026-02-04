Москвичи во время морозов стали активнее заказывать товары для дома и колготки

«Самокат»: во время морозов в Москве вырос спрос на товары для дома

В период сильных морозов и снегопадов среди москвичей вырос спрос на товары для дома, в это время они старались реже выходить на улицу и отдавать предпочтение бытовым делам и приготовлению еды. Это показало исследование сервиса доставки «Самокат», с которым ознакомилась «Москва 24».

Так, в первые холодные выходные января, 17-го и 18-го числа, местные жители заказывали бумагу для выпечки на 67,8% чаще, чем в начале недели. Кроме того, аналитики зафиксировали повышенный спрос на фольгу, а также товары для уборки. 24 января специалисты зафиксировали повышенный спрос на колготки средней плотности — он взлетел на 40,3% по сравнению с 19-м числом.

«Резкое понижение температуры спровоцировало рост числа заказов в целом, а совпадение морозов с выходными днями привело к рекордным показателям доставок за месяц, обратили внимание специалисты сервиса», — добавили в сообщении.

Специалисты добавили, что в этот период вырос спрос и на снеки. Так, например, продажи картофельных чипсов выросли на 52% по сравнению с началом недели.

Эксперты сети супермаркетов «Азбука вкуса» рассказали «Газете.Ru», что в России вырос спрос на твердые сыры. Россияне чаще всего выбирают твердые сыры. На такие сорта приходится 51,9% от всего проданного сыра. Годом ранее доля этой категории была на 2,3% меньше, уточнили специалисты.

