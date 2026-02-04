В Москве спасли кота с 10-сантиметровой швейной иглой в пасти

В Донской ветклинике в Москве специалисты достали из пасти кота швейную иглу длиной более 10 см, владельцы девятилетнего Барсика заметили, что он беспокойно ведет себя и у него не закрывается пасть. Об этом «Москве 24» рассказали в столичной госветслужбе.

В ходе осмотра хирург Алексей Демин обнаружил в его пасти большую иглу, которая встала враспор между челюстями, с ниткой. Ее извлекли под наркозом. Врачи предположили, что Барсик играл с ниткой и не смог ее выплюнуть.

«Анатомическая особенность языка кошек — щетинки, направленные внутрь. Если линейный предмет (нитка, веревка и так далее) цепляется за них, он невольно проглатывается. Вслед за ниткой была проглочена и игла, которая из-за огромных размеров не прошла внутрь, поранила питомцу пасть, а потом застряла в ней», — сообщили в госветслужбе.

Специалисты добавили, что иглы с ниткой являются одними из наиболее опасных инородных тел для питомцев, поскольку могут травмировать ЖКТ, переместиться в область других органов и не только. При подозрении на то, что животное проглотило что-то, важно ограничить подвижность животного и немедленно доставить его в ветклинику.

До этого сотрудники Зеленоградской государственной ветклиники спасли кота Тимофея со множественными пулевыми ранениями, которые он получил во время прогулки в частном секторе. В ведомстве уточнили, что у животного были пробиты кишечник в 24 местах, селезенка в двух местах, а также грудная клетка и мышцы бедра.

Ранее ветеринар предупредил о главных ошибках при мытье питомцев зимой.