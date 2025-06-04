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В Индонезии мужчина с женщиной получили по 100 ударов плетью за секс вне брака

Daily Mail: в Индонезии пару публично выпороли за секс вне брака
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Reza Saifullah/AP

В Индонезии мужчина и женщина получили по 100 ударов плетью за секс вне брака, пишет Daily Mail.

В индонезийской провинции Ачех мужчина и женщина были подвергнуты публичной порке — они получили по 100 ударов ротанговой палкой каждый за сексуальные отношения вне брака. Наказание было приведено в исполнение в среду перед небольшой толпой в парке административного центра провинции.

Суд признал пару виновной в нарушении строгих норм шариата, действующих только в этой провинции – единственной в Индонезии, где применяется исламское право. По словам мэра города Иллизы Саадуддина Джамала, наказание стало частью более широкой кампании против правонарушений, включая употребление алкоголя и азартные игры.

На кадрах видно, как мужчина и женщина стоят, закутанные в традиционную одежду, и получают удары от представителей шариатской полиции – женщина была наказана женщиной, мужчина – мужчинами. После процедуры осужденным оказали медицинскую помощь.

Правозащитные организации раскритиковали применение физического наказания, назвав его жестоким и не соответствующим международным стандартам прав человека. Однако среди местных жителей практика порки продолжает пользоваться поддержкой как способ сохранения общественной морали и религиозных традиций.

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