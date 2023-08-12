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В учебнике истории для 5–9-х классов пересмотрят понятие «империя»

Историк Чубарьян: в учебнике истории разведут понятия «империя» и «колониализм»

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Историк, автор нового учебного пособия Александр Чубарьян сообщил газете «Известия», что в новом учебнике по истории для 5–9-х классов пересмотрят определение понятия «империя».

Он отметил, что в учебнике покажут отличия Российской империи от «классического колониализма», например Британской империи. Новый подход к определению слова «империя» историк назвал «одним из очень существенных вопросов».

При этом Чубарьян подчеркнул, что при создании нового пособия учитывался тот факт, что страны СНГ оценивают нахождение в составе Российской империи как колониальный период.

«Все империи в мире — это были заморские территории. Здесь было общее пространство. Поэтому когда они (современные страны СНГ) входили в состав России, они включались объективно в это общее экономическое пространство, становились с Россией единым целым», — объяснил ученый.

11 августа сообщалось, что помощник президента России Владимир Мединский готовит дополнительное пособие по военной истории и операциям для учителей 5-11-х классов.

Ранее Мединский заявил, что в новом учебнике по истории переписали главы о нескольких десятилетиях.

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