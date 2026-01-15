Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Российский пенсионер четырежды становился жертвой мошенников по одной схеме

В Чебоксарах мошенники четыре раза обманывали 72-летнего мужчину
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Пенсионер из Чебоксар несколько раз отдавал деньги мошенникам, которые обманывали его по одной схеме. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Как рассказал сам 72-летний местный житель, его привлекла реклама, которая обещала дополнительный доход. Поверив написанному, он оставил свой номер неизвестным. Аферисты уговорили пожилого человека установить приложение.

После этого россиянин оформил микрозайм и перевел на указанные аферистами счета 60 тысяч рублей. Позже пенсионер понял, что его обманули, и обратился в полицию.

«Общаясь с заявителем, сотрудники полиции испытали недоумение, так как это был четвертый раз, когда житель Чебоксар перечислил деньги аферистам, предложившим ему заработок на инвестициях», – сообщается в публикации.

Так, в 2021 году он перевел неизвестным 250 тысяч рублей, в апреле 2023 года лишился более 480 тысяч, а в 2024 году мошенники получили от него 128 тысяч.

При этом сотрудники МВД каждый раз объясняли, как работают аферисты, но пострадавший все равно возвращался к «простому заработку». По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее томич ограбил пенсионера у банкомата и свалил вину на мошенников.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27631249_rnd_2",
    "video_id": "record::94713efe-787f-42af-916a-54e7f844a4ce"
}
 
Теперь вы знаете
СМИ узнали о новом супероружии США, которое вызывает «гаванский синдром». Помогло ли оно захватить Мадуро
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+