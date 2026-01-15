Российский пенсионер четырежды становился жертвой мошенников по одной схеме

Пенсионер из Чебоксар несколько раз отдавал деньги мошенникам, которые обманывали его по одной схеме. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Как рассказал сам 72-летний местный житель, его привлекла реклама, которая обещала дополнительный доход. Поверив написанному, он оставил свой номер неизвестным. Аферисты уговорили пожилого человека установить приложение.

После этого россиянин оформил микрозайм и перевел на указанные аферистами счета 60 тысяч рублей. Позже пенсионер понял, что его обманули, и обратился в полицию.

«Общаясь с заявителем, сотрудники полиции испытали недоумение, так как это был четвертый раз, когда житель Чебоксар перечислил деньги аферистам, предложившим ему заработок на инвестициях», – сообщается в публикации.

Так, в 2021 году он перевел неизвестным 250 тысяч рублей, в апреле 2023 года лишился более 480 тысяч, а в 2024 году мошенники получили от него 128 тысяч.

При этом сотрудники МВД каждый раз объясняли, как работают аферисты, но пострадавший все равно возвращался к «простому заработку». По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

